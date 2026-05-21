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La Victoire championne de la LPHF

Marie-Philip Poulin avec le flambeau au Centre Bell?

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Entendu dans

La commission

le 21 mai 2026 12:18

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Marie-Philip Poulin avec le flambeau au Centre Bell?
La commission / Cogeco Média

Les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez célèbrent la victoire historique de l'équipe de Montréal, qui a remporté la toute première Coupe Walter de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

Portée par les huit buts en neuf matchs de la capitaine Marie-Philip Poulin, l'équipe a suscité un immense engouement, notamment auprès du public féminin.

Devant cet exploit, le duo lance un débat inspiré d'une suggestion citoyenne: les Canadiens de Montréal devraient-ils inviter «Capitaine Clutch» à porter le flambeau lors du prochain match au Centre Bell? 

Les animateurs s'engagent à transmettre les résultats du vote du public à la direction du CH.

Écoutez la discussion des commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez sur les sujets chauds du moment, jeudi midi. 

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