La Victoire championne de la LPHF

Les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez célèbrent la victoire historique de l'équipe de Montréal, qui a remporté la toute première Coupe Walter de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

Portée par les huit buts en neuf matchs de la capitaine Marie-Philip Poulin, l'équipe a suscité un immense engouement, notamment auprès du public féminin.

Devant cet exploit, le duo lance un débat inspiré d'une suggestion citoyenne: les Canadiens de Montréal devraient-ils inviter «Capitaine Clutch» à porter le flambeau lors du prochain match au Centre Bell?

Les animateurs s'engagent à transmettre les résultats du vote du public à la direction du CH.

Écoutez la discussion des commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez sur les sujets chauds du moment, jeudi midi.