Alors que de plus en plus de personnes se tournent vers des médicaments comme Ozempic, Wegovy ou le Mounjaro pour perdre du poids, la question de l'après-traitement devient cruciale.

Une nouvelle molécule sous forme de comprimé commercialisée aux États-Unis, l’orforglipron, suscite un grand intérêt, puisqu'elle permettrait de maintenir la perte de poids après l'arrêt de ces injections.

Écoutez le directeur scientifique de VITAM, Jean-Pierre Després, aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Il souligne qu'il s'agit d'une avancée majeure pour cibler la graisse viscérale dangereuse, mais il déplore que ces traitements soient trop souvent vendus «comme on vend des voitures».

Selon lui, ces molécules représentent une opportunité remarquable, à condition d'offrir aux patients un accompagnement avec des kinésiologues et des nutritionnistes pour recalibrer leurs habitudes de vie.