Héritage Montréal réclame un assouplissement

L'animateur Luc Ferrandez s'appuie sur un rapport d'Héritage Montréal pour dénoncer la rigidité des normes de construction actuelles, qui poussent à la démolition de bâtiments patrimoniaux au profit du neuf.

Des exigences liées à la sécurité, à l'isolation ou à l'accessibilité forcent parfois la destruction d'éléments historiques uniques, comme des escaliers anciens.

Malgré la loi sur le patrimoine, les coûts exorbitants de restauration à l'identique freinent les projets.

Luc Ferrandez plaide pour des compromis réglementaires, afin de sauver les structures en péril, citant l'exemple des 600 églises fermées au Québec.

Écoutez son éditorial à ce sujet, jeudi midi à La commission.