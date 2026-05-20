Les États-Unis ont mis en accusation mercredi l'ancien président cubain Raúl Castro.

Il fait face à des chefs d'accusations de complot pour meurtre envers des citoyens américains, destruction d'un avion et meurtre.

On lui reproche d'avoir ordonné d'ouvrir le feu sur deux avions civils nolisés par une ONG en 1996 alors qu'il était ministre de la Défense.

Écoutez le chroniqueur Frédérick Gagnon, Titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand, directeur de l’Observatoire sur les États-Unis et professeur de science politique à l’UQAM, aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Raul Castro a succédé à son frère Fidel à la tête de Cuba en 2008 et en a été le président jusqu'en 2018.