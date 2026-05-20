Les plus récents sondages Léger et Mainstreet révèlent que la popularité de la première ministre Christine Frechette ne s'essouffle pas.

Bien que les intentions de vote placent le Parti Québécois en tête chez les francophones, Mme Frechette obtient un taux de satisfaction personnel élevé de 47%.

Les Québécois semblent séduits par sa personnalité et son image de gestionnaire calme et responsable, même si son gouvernement est perçu par une majorité comme une continuité de celui de François Legault.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission La commission.