Victoire de 3-2 contre les Sabres

Pour une deuxième fois en deux semaines, les Canadiens de Montréal ont réussi l'exploit de remporter le septième match d'une série éliminatoire sur la patinoire adverse.

Après le Lightning de Tampa Bay au premier tour, les Sabres de Buffalo ont subi le même sort, lundi, lors du septième match de la demi-finale de l'Association de l'Est de la LNH.

Et chaque fois, le but vainqueur a appartenu au même joueur...

Alex Newhook a tranché le débat avec son septième but des éliminatoires à 11:22 de la prolongation, faisant exploser de joie les 21 000 amateurs massés dans le Centre Bell, à Montréal, et des millions d'autres partisans, partout au Québec.

Les Canadiens affronteront les Hurricanes en finale de l'Association de l'est, dès jeudi, en Caroline du Nord.