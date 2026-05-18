Victoire de 3-2 contre les Sabres

Pour une deuxième fois en deux semaines, les Canadiens de Montréal ont réussi l'exploit de remporter le septième match d'une série éliminatoire sur la patinoire adverse.
Après le Lightning de Tampa Bay au premier tour, les Sabres de Buffalo ont subi le même sort, lundi, lors du septième match de la demi-finale de l'Association de l'Est de la LNH.
Et chaque fois, le but vainqueur a appartenu au même joueur...
Alex Newhook a tranché le débat avec son septième but des éliminatoires à 11:22 de la prolongation, faisant exploser de joie les 21 000 amateurs massés dans le Centre Bell, à Montréal, et des millions d'autres partisans, partout au Québec.
Les Canadiens affronteront les Hurricanes en finale de l'Association de l'est, dès jeudi, en Caroline du Nord.
Phillip Danault (1er) et Zachary Bolduc (3e) avaient donné les devants au Tricolore en première période, tandis que Jordan Greenway (2e), au deuxième engagement, et Rasmus Dahlin (4e), au dernier tiers, avaient permis aux Sabres de combler l'écart.
Josh Anderson avait eu les deux meilleures occasions de marquer pour les Canadiens avant la réussite de Newhook
Lors de la même présence, il a vu la rondelle effleurer un des poteaux de Luukkonen une première fois, puis un de ses tirs frapper l'autre quelques secondes plus tard.
Si les Canadiens ont pu réaliser ce tour de force, ils le doivent à leur gardien de but.
Chassé lors de la sixième rencontre samedi soir à Montréal, Jakub Dobes a été colossal, repoussant 37 des 39 rondelles auxquelles il a fait face. Encore une fois, le jeune homme de six pieds et quatre pouces a démontré sa force de caractère.
Les Canadiens en avant
On joue à un bon rythme, mais sans trop donner d'espace dans les premières minutes de jeu.
Contrairement à leur habitude, ce sont les Canadiens qui prennent les devants à 4:30.
Bien alimenté par Alexandre Texier placé de l'arrière du filet, une rondelle décochée par Kaiden Guhle dévie sur le patin de Phillip Danault avant de glisser derrière le gardien Ukko-Pekka Luukkonen. On juge qu'il n'y avait aucun mouvement vers l'avant du patin de Danault.
Ce que la feuille de pointage ne dit pas, c'est que cette réussite revient en partie à Josh Anderson, qui a battu les défenseurs des Sabres de vitesse dans le coin avant de pousser la rondelle vers Texier.
Jack Quinn se fraie ensuite un chemin entre les défenseurs du Tricolore afin de se présenter seul devant Jakub Dobes, mais ce dernier résiste.
Luukkonen s'illustre ensuite face à Cole Caufield, placé dans l'enclave, mais Zach Benson envoie la rondelle directement dans la foule. Pénalité aux Sabres.
Pénalité coûteuse, d'ailleurs, lorsque Nick Suzuki - présent sur les deux vagues d'avantage numérique - fait une passe arrière transversale lumineuse à Zachary Bolduc, dont le foudroyant tir sur réception fait mouche à 14:29.
Luukkonen sauve les meubles - et peut-être la série - en stoppant Alexandre Texier en échappée quelques instants plus tard, mais Alexandre Carrier brille à son tour, en coupant une tentative de passe sur une descente à deux contre un des Sabres à l'aide d'une superbe glissade.
On en reste là après 20 minutes, avec le Tricolore en avant par deux buts et deux tirs au but (11-9).
Les Sabres mettent de la pression au début du deuxième engagement, espérant s'inscrire tôt à la marque, mais Dobes et l'unité défensive des Canadiens tiennent le coup.
Presque à la mi-période, Josh Anderson se présente en échappée devant Luukkonen qui fait l'arrêt, mais l'attaquant des Canadiens chute et s'écrase lourdement sur le poteau des buts qui quitte ses amarres. Anderson met un moment avant de se relever et de revenir au banc des joueurs.
La deuxième portion de la deuxième période ressemble parfois à l'Alamo pour le Tricolore qui est assiégé de toutes parts. Et à force de masser des attaquants devant le filet de Dobes, les Sabres font mouche par l'entremise de Jordan Greenway, à 13:19, quand le gardien des Canadiens n'y voyait rien.
Le reste de l'engagement est de la même eau: les hommes de Martin St-Louis sont débordés plus souvent qu'à leur tour. Dobes sauve la mise plusieurs fois, quand ce n'est pas Carrier, avec son deuxième plongeon payant de la soirée dans le rectangle de son gardien.
On retraite au vestiaire sur cette marque et avec cette pensée: l'équipe qui a eu les devants après deux périodes a remporté tous les matchs de la série jusqu'ici...
Une pénalité à Danault tôt en période - la première des Canadiens et seulement la deuxième de la rencontre - permet aux Sabres de déployer leur attaque massive qui ne parvient pas à en profiter.
Mike Matheson passe à une barre transversale d'ajouter à la marque pour le Bleu-Blanc-Rouge, et sur la séquence suivante, Jason Zucker frappe Dobes directement à la tête, mais les arbitres ne sifflent pas.
Quelques instants plus tard, Ramus Dahlin arrive sur le flanc gauche et il déjoue le gardien des Canadiens avec un superbe tir, à 6:27.
Les Sabres pensent avoir marqué avec 9:59 à disputer, mais on avait bel et bien sifflé l'arrêt de jeu une seconde plus tôt. Pluie de huées et d'invectives de la foule envers les officiels.
Josh Anderson perce ensuite la défensive des Sabres, mais il n'arrive pas à décocher un tir convaincant en bout de course.
Les Canadiens résistent aux derniers assauts des Sabres et la série va se conclure en prolongation.