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Amende salée pour un entrepreneur à Outremont

Caroline Braun: «Nous ne sommes pas dans une réparation d'urgence»

par 98.5

0:00
14:23

Entendu dans

La commission

le 21 mai 2026 12:44

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Caroline Braun: «Nous ne sommes pas dans une réparation d'urgence»
Caroline Braun / Facebook/ Caroline Braun - Mairesse d'Outremont

Lundi dernier, lors de la Journée nationale des patriotes, l'entrepreneur Simon Bédard a reçu deux constats d'infraction totalisant 2000 $. Les agents de la sécurité publique d'Outremont sont intervenus alors qu'il effectuait des travaux de plomberie pour colmater une fuite d'eau afin d'éviter l'inondation d'un stationnement.

Or, les travaux sont interdits le dimanche et les jours fériés dans cet arrondissement.

Écoutez Caroline Braun, mairesse de l'arrondissement d'Outremont, apporter des nuances importantes à cette histoire devenue virale sur TikTok, jeudi, à La commission.

«La fuite dont on parle, c'était un système de gicleurs pour arroser les gazons et il faut qu'on se rappelle qu'il y a quand même une valve pour fermer ces systèmes de gicleurs. Donc, la valve aurait pu tout simplement être fermée durant la journée fériée et les réparations auraient pu être faites en bonne et due forme durant une journée de la semaine.»

Caroline Braun

La mairesse insiste sur le fait que les agents ont d'abord tenté de discuter avec les employés de l'entreprise avant de donner les contraventions. Selon elle, à partir du moment où il était possible de couper l'eau via une valve externe, la notion d'urgence ne s'appliquait plus.

Quant à l'amende de plus de 1000 $ pour le stationnement, elle est liée à l'occupation du domaine public par le véhicule de l'entrepreneur, une infraction systématiquement sanctionnée dès qu'un chantier empiète sur la rue sans permis.

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