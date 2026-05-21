Amende salée pour un entrepreneur à Outremont

Lundi dernier, lors de la Journée nationale des patriotes, l'entrepreneur Simon Bédard a reçu deux constats d'infraction totalisant 2000 $. Les agents de la sécurité publique d'Outremont sont intervenus alors qu'il effectuait des travaux de plomberie pour colmater une fuite d'eau afin d'éviter l'inondation d'un stationnement.

Or, les travaux sont interdits le dimanche et les jours fériés dans cet arrondissement.

Écoutez Caroline Braun, mairesse de l'arrondissement d'Outremont, apporter des nuances importantes à cette histoire devenue virale sur TikTok, jeudi, à La commission.