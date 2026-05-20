Enjeu de cohabitation

L’entreprise Sanimax, qui se spécialise dans l’équarrissage de carcasses animales, estime qu’il existe des solutions pour régler ses problèmes de cohabitation avec les citoyens de Rivière-des-Prairies, qui se plaignent des mauvaises odeurs.
Écoutez Terry Finn, vice-président principal et responsable des opérations canadiennes chez Sanimax, aborder le sujet mercredi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Ce qu’on propose, c’est une stratégie validée par deux firmes d’ingénierie réputées, crédibles auprès de la Ville de Montréal ainsi qu’auprès du MAPAQ et du gouvernement. Ces firmes d’ingénierie affirment que le plan proposé par Sanimax est conforme à ce qui se fait de mieux dans le monde en matière d’équarrissage.»
Le vice-président principal et responsable des opérations canadiennes chez Sanimax offre les détails de la stratégie de l'entreprise au cours de l'entretien.