Enjeu de cohabitation

L’entreprise Sanimax, qui se spécialise dans l’équarrissage de carcasses animales, estime qu’il existe des solutions pour régler ses problèmes de cohabitation avec les citoyens de Rivière-des-Prairies, qui se plaignent des mauvaises odeurs.

Écoutez Terry Finn, vice-président principal et responsable des opérations canadiennes chez Sanimax, aborder le sujet mercredi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.