Atteint de la Covid longue à 28 ans

En novembre 2023, Michaël Flamand a reçu un diagnostic de COVID-19 longue. Depuis, la vie du jeune homme d’à peine 28 ans est transformée par la maladie.

Écoutez-le en compagnie de sa mère, Chantal Racine, témoigner de leur quotidien depuis que cette maladie a bouleversé leur vie, mercredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.