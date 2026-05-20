Atteint de la Covid longue à 28 ans

En novembre 2023, Michaël Flamand a reçu un diagnostic de COVID-19 longue. Depuis, la vie du jeune homme d’à peine 28 ans est transformée par la maladie.
Écoutez-le en compagnie de sa mère, Chantal Racine, témoigner de leur quotidien depuis que cette maladie a bouleversé leur vie, mercredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Pour des gens comme Michaël, ce n’est jamais terminé. Il a de la difficulté à ouvrir une bouteille d’eau, à tenir un crayon et à marcher. Il a besoin d’aide dans son quotidien. Il n’a plus de vie, carrément.»
Le jeune homme explique également comment la maladie affecte sa condition physique.
«Je marche avec une canne et, quand je sors, j’utilise un déambulateur, ce qui est assez humiliant d’un certain point de vue. Je sais que beaucoup de gens me regardent à ce moment-là. Ce n’est probablement pas du jugement, mais plutôt du questionnement. C’est toutefois quelque chose qui me met mal à l’aise. Ma grand-mère, qui a 86 ans, est en meilleure forme que moi.»