En tête du palmarès Protégez-vous 2026

Il semblerait qu’il fasse bon vivre à Québec, à Rosemère et à Boucherville, les trois villes de plus de 10 000 habitants qui arrivent en tête du palmarès de Protégez-Vous publié mercredi.

Écoutez Marie-Élaine Pitre, mairesse de Rosemère, en discuter mercredi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.