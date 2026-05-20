En tête du palmarès Protégez-vous 2026

Il semblerait qu’il fasse bon vivre à Québec, à Rosemère et à Boucherville, les trois villes de plus de 10 000 habitants qui arrivent en tête du palmarès de Protégez-Vous publié mercredi.
Écoutez Marie-Élaine Pitre, mairesse de Rosemère, en discuter mercredi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Je pense qu’une multitude de facteurs font en sorte que nous sommes attractifs. C’est sûr qu’au niveau des finances municipales, on a une situation enviable. Donc, le dynamisme commercial a des effets très positifs sur la qualité de vie, parce que c’est ce qui nous permet d’avoir une taxation enviable. On a aussi notre cœur villageois, qui fait partie des priorités de dynamisme à venir prochainement.»