À la suite du témoignage de l'humoriste Maude Morissette sur son expérience d'un moment d'angoisse vécu dans le métro, les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discutent de l'importance de la sécurité dans le réseau de transport en commun.

Luc Ferrandez rapporte l'avis partagé sur les réseaux sociaux d'augmenter la sécurité et de resserrer la vis pour accroître le sentiment de sécurité des usagers, soulignant que ce sentiment est souvent plus important que la sécurité elle-même.

Écoutez les animateurs aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission La commission.