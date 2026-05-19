Visite diplomatique

À l'occasion de sa chronique politique, mardi, Jonathan Trudeau analyse le bilan de la mission en France de la première ministre, Christine Fréchette.

Bien que la mission soit jugée globalement positive sur le plan diplomatique et économique, une déclaration publique concernant le siège de la Banque de l'infrastructure du Canada (Carney) a fait sourciller.

Jonathan Trudeau qualifie de «faux pas» le fait d'avoir demandé publiquement l'appui d'Emmanuel Macron pour favoriser Montréal au détriment de Toronto, une ingérence dans les affaires internes canadiennes que le président français ne pouvait valider.

Écoutez Jonathan Trudeau faire le point, mardi, à Lagacé le matin.

Par ailleurs, le chroniqueur souligne une certaine «baisse de garde» des politiciens québécois lorsqu'ils sont à l'étranger, ce qui mène parfois à des déclarations maladroites que les équipes à Québec doivent ensuite gérer.

Autres sujets abordés