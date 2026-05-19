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Visite diplomatique

Mission en France: le «faux pas» de Christine Fréchette

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 mai 2026 07:16

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
Mission en France: le «faux pas» de Christine Fréchette
La chronique politique de Jonathan Trudeau / Cogeco Média

À l'occasion de sa chronique politique, mardi, Jonathan Trudeau analyse le bilan de la mission en France de la première ministre, Christine Fréchette.

Bien que la mission soit jugée globalement positive sur le plan diplomatique et économique, une déclaration publique concernant le siège de la Banque de l'infrastructure du Canada (Carney) a fait sourciller.

Jonathan Trudeau qualifie de «faux pas» le fait d'avoir demandé publiquement l'appui d'Emmanuel Macron pour favoriser Montréal au détriment de Toronto, une ingérence dans les affaires internes canadiennes que le président français ne pouvait valider.

Écoutez Jonathan Trudeau faire le point, mardi, à Lagacé le matin.

Par ailleurs, le chroniqueur souligne une certaine «baisse de garde» des politiciens québécois lorsqu'ils sont à l'étranger, ce qui mène parfois à des déclarations maladroites que les équipes à Québec doivent ensuite gérer.

Autres sujets abordés

  • Avenir des députés caquistes;
  • Shirley Dorismond met fin à son «boudage»;
  • Charles Milliard, aspirant chef du PLQ, dénonce les insultes homophobes.

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