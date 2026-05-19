Il a marqué un but lors du match ultime

La famille de la jeune révélation québécoise des Canadiens de Montréal, Zachary Bolduc, vit actuellement sur un véritable nuage.

Invité au micro de Patrick Lagacé, son père, Richard Bolduc, a partagé l'immense fierté et la joie qui animent ses proches face aux succès éclatants de son fils en séries éliminatoires.

Arrivé à Montréal à la suite d'un échange surprise avec les Blues de Saint-Louis, le jeune attaquant de Bécancour semble s'épanouir pleinement sous la pression de la métropole.

Son père a notamment raconté comment toute la maison a sauté de joie lors de son dernier but spectaculaire et est revenu sur l'origine plutôt fortuite de son numéro 76.

Écoutez Richard Bolduc, le père du no 76 des Canadiens, témoigner de son expérience pendant les séries de la Coupe Stanley, mardi à Lagacé le matin.