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Premier titre de la coupe Walter

L'ultime victoire pour la Victoire de Montréal

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 20 mai 2026 22:29

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Daphnée Malboeuf
Daphnée Malboeuf
L'ultime victoire pour la Victoire de Montréal
Marie-Philip Poulin soulève la coupe Walter avec ses coéquipières de la Victoire de Montréal. / PC/Adrain Wyld

La Victoire de Montréal a enfin remporté l’ultime victoire.

Deux buts d’Abby Roque et un blanchissage d’Ann-Renée Desbiens ont permis à la Victoire de vaincre la Charge d’Ottawa 4-0, mercredi, et ainsi de remporter la première coupe Walter de son histoire, trophée emblématique de la Ligue professionnelle de hockey féminin.

Maggie Flaherty et Lina Ljungblom ont complété la marque.

La formation montréalaise remporte ainsi la finale trois victoires contre une.

La capitaine Marie-Philip Poulin a été désignée joueuse par excellence des séries éliminatoires en raison de ses huit points.

Écoutez Daphnée Malboeuf, présente à Ottawa, parler de la rencontre et des émotives cérémonies d'après-match avec Jérémie Rainville, à Bonsoir les sportifs.

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