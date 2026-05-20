Premier titre de la coupe Walter

La Victoire de Montréal a enfin remporté l’ultime victoire.

Deux buts d’Abby Roque et un blanchissage d’Ann-Renée Desbiens ont permis à la Victoire de vaincre la Charge d’Ottawa 4-0, mercredi, et ainsi de remporter la première coupe Walter de son histoire, trophée emblématique de la Ligue professionnelle de hockey féminin.

Maggie Flaherty et Lina Ljungblom ont complété la marque.

La formation montréalaise remporte ainsi la finale trois victoires contre une.

La capitaine Marie-Philip Poulin a été désignée joueuse par excellence des séries éliminatoires en raison de ses huit points.

Écoutez Daphnée Malboeuf, présente à Ottawa, parler de la rencontre et des émotives cérémonies d'après-match avec Jérémie Rainville, à Bonsoir les sportifs.