Grâce à un gain de 4 à 0 contre la Charge d'Ottawa

La Victoire de Montréal a écrit une page d'histoire en remportant pour la toute première fois la Coupe Walter grâce à un gain de 4 à 0 lors du quatrième match de la finale de la LPHF contre la Charge d'Ottawa.

Malgré un pointage final qui peut sembler à sens unique, l'équipe a dû trimer dur, inscrivant trois buts en troisième période pour sceller l'issue de cette longue et exigeante saison.

La capitaine de la Victoire de Montréal, Marie-Philip Poulin, partage son immense bonheur après avoir soulevé la Coupe Walter lors du championnat de la LPHF.

Au lendemain de ce triomphe de 4 à 0 contre Ottawa, elle souligne la résilience de son équipe au terme d'une saison forte en émotions, tout en saluant la performance de sa gardienne Ann-Renée Desbiens.