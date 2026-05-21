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Grâce à un gain de 4 à 0 contre la Charge d'Ottawa

La Victoire de Montréal marque l'histoire et remporte une première Coupe Walter

par Cogeco Média | Modifié le 21 mai 2026 à 11:00

La Victoire de Montréal marque l'histoire et remporte une première Coupe Walter
La Victoire de Montréal marque l'histoire et remporte une première Coupe Walter / Adrian Wyld / La Presse Canadienne

À écouter

L'ultime victoire pour la Victoire de Montréal

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Daphnée Malboeuf
Daphnée Malboeuf
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5:06

La Victoire de Montréal a écrit une page d'histoire en remportant pour la toute première fois la Coupe Walter grâce à un gain de 4 à 0 lors du quatrième match de la finale de la LPHF contre la Charge d'Ottawa.

Malgré un pointage final qui peut sembler à sens unique, l'équipe a dû trimer dur, inscrivant trois buts en troisième période pour sceller l'issue de cette longue et exigeante saison.

La capitaine de la Victoire de Montréal, Marie-Philip Poulin, partage son immense bonheur après avoir soulevé la Coupe Walter lors du championnat de la LPHF.

Au lendemain de ce triomphe de 4 à 0 contre Ottawa, elle souligne la résilience de son équipe au terme d'une saison forte en émotions, tout en saluant la performance de sa gardienne Ann-Renée Desbiens.

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La directrice générale de La Victoire de Montréal, Danièle Sauvageau, ne cachait pas sa fierté et son émotion après ce triomphe historique. L'équipe a dû surmonter de nombreux obstacles dans les dernières semaines, incluant des blessures et un virus qui a frappé les joueuses, en plus d'un calendrier particulièrement chargé.

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