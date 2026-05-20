Des honneurs et des bonnes nouvelles

La ville de Québec accumule les honneurs et les bonnes nouvelles, car, en plus d'être désignée comme la ville championne où il fait bon vivre au Québec selon un palmarès de Protégez-vous, la Vieille-Capitale accueillera les qualifications de la Coupe Davis au Centre Vidéotron les 18 et 19 septembre prochains.

Pour le maire Bruno Marchand, ce succès global s'explique grandement par une structure de gouvernance simplifiée qui permet à la ville d'avancer rapidement et d'une seule voix, contrairement à la réalité montréalaise.

Écoutez le maire Bruno Marchand aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.