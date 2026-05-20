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Des honneurs et des bonnes nouvelles

Capitale du bonheur, Québec accueillera les qualifications de la Coupe Davis

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Entendu dans

La commission

le 20 mai 2026 13:59

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Capitale du bonheur, Québec accueillera les qualifications de la Coupe Davis
Capitale du bonheur, Québec et son maire Bruno Marchand accueilleront les qualifications de la Coupe Davis / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

La ville de Québec accumule les honneurs et les bonnes nouvelles, car, en plus d'être désignée comme la ville championne où il fait bon vivre au Québec selon un palmarès de Protégez-vous, la Vieille-Capitale accueillera les qualifications de la Coupe Davis au Centre Vidéotron les 18 et 19 septembre prochains.

Pour le maire Bruno Marchand, ce succès global s'explique grandement par une structure de gouvernance simplifiée qui permet à la ville d'avancer rapidement et d'une seule voix, contrairement à la réalité montréalaise.

Écoutez le maire Bruno Marchand aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«L'avantage de Québec, c'est qu'on peut parler d'une seule voix, avancer vite. Une fiscalité qui est saine depuis M. Labeaume [...] notre ratio d'endettement-revenu s'améliore, puis va se comparer avec les meilleures villes canadiennes, donc ça nous donne de la latitude pour investir.»

Bruno Marchand

Autres sujets traités:

  • Un engouement pour les grands événements sportifs;
  • La qualité de vie et les espaces verts;
  • Un taux de chômage enviable.

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