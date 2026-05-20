Une promotion de quelques heures

Les stations d'essence Couche-Tard offriront aux consommateurs une réduction de 10 cents sur le litre ce jeudi, entre 15h et 19h, à travers le Québec.

Bien que cette promotion ne dure que quelques heures, elle suscite l'espoir d'un effet d'entraînement chez les autres bannières de la province, à l'image d'une initiative similaire survenue l'an dernier à Terrebonne.

L'impact du retrait de la taxe d'accise fédérale demeure toutefois mitigé pour les consommateurs, alors que le prix du brut et les profits des pétrolières continuent d'influencer les prix à la pompe à la hausse.

Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez aborder le tout, mercredi, à l'émission La commission.