 Aller au contenu
Objectif 125 candidats

Recrutement par courriel: la stratégie de la CAQ pour les jeunes

par 98.5

0:00
6:10

Entendu dans

La commission

le 21 mai 2026 12:52

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Recrutement par courriel: la stratégie de la CAQ pour les jeunes
La commission / Cogeco Média

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reçoivent Brigitte Legault, directrice générale de la CAQ, pour discuter d'une méthode de recrutement par courriel jugée inédite.

L'objectif est d'attirer de jeunes candidats en vue des prochaines élections, à la suite d'un engagement pris lors de la course à la chefferie auprès de l'aile jeunesse.

Devant le scepticisme de Luc Ferrandez sur l'accès direct des jeunes à un poste de député, Brigitte Legault rappelle que le parti a déjà fait élire plusieurs trentenaires et s'engage à bien encadrer les recrues.

Elle confirme également avoir déjà plus de 50 candidatures officielles.

Écoutez Brigitte Legault, directrice générale et organisatrice en chef de la CAQ, jeudi midi à La commission

Vous aimerez aussi

«Christine Fréchette a opéré une remontée spectaculaire»
Le Québec maintenant
«Christine Fréchette a opéré une remontée spectaculaire»
0:00
7:02
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Pénurie de pétrole et vacances: «Je ne suis pas certaine que j'irais en Europe»
Rattrapage
Cet été
Pénurie de pétrole et vacances: «Je ne suis pas certaine que j'irais en Europe»
12 jours de pause: «Les Hurricanes ont hâte de jouer, hâte d'en découdre»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Finale de l'Est
12 jours de pause: «Les Hurricanes ont hâte de jouer, hâte d'en découdre»
«Ça pourrait créer des emplois et augmenter le PIB»
Rattrapage
Vers exploitation des hydrocarbures au Québec?
«Ça pourrait créer des emplois et augmenter le PIB»
Hugo Meunier et la gale: «Ça fait des réactions cutanées et ça gratte au sang»
Rattrapage
Il a été infecté dans une halte-chaleur
Hugo Meunier et la gale: «Ça fait des réactions cutanées et ça gratte au sang»
Charles Milliard et Éric Duhaime: deux visions face à l’homophobie en politique
Rattrapage
Politique québécoise
Charles Milliard et Éric Duhaime: deux visions face à l’homophobie en politique
Des normes «trop strictes» menacent le patrimoine bâti à Montréal
Rattrapage
Héritage Montréal réclame un assouplissement
Des normes «trop strictes» menacent le patrimoine bâti à Montréal
Caroline Braun: «Nous ne sommes pas dans une réparation d'urgence»
Rattrapage
Amende salée pour un entrepreneur à Outremont
Caroline Braun: «Nous ne sommes pas dans une réparation d'urgence»
Conserver le tunnelier «Lisette»: une idée audacieuse pour l'Est
Rattrapage
Prolongement du métro de Montréal
Conserver le tunnelier «Lisette»: une idée audacieuse pour l'Est
Marie-Philip Poulin avec le flambeau au Centre Bell?
Rattrapage
La Victoire championne de la LPHF
Marie-Philip Poulin avec le flambeau au Centre Bell?
10 cents de rabais sur l'essence chez Couche-Tard ce jeudi après-midi
Rattrapage
Une promotion de quelques heures
10 cents de rabais sur l'essence chez Couche-Tard ce jeudi après-midi
Québec, Rosemère et Boucherville: des villes où il fait bon vivre
Rattrapage
En tête du palmarès Protégez-vous 2026
Québec, Rosemère et Boucherville: des villes où il fait bon vivre
Une pilule pour maintenir la perte de poids après l'Ozempic?
Rattrapage
Une avancée majeure
Une pilule pour maintenir la perte de poids après l'Ozempic?
«Ma grand-mère de 86 ans est en meilleure forme que moi» -Michaël Flamand
Rattrapage
Atteint de la Covid longue à 28 ans
«Ma grand-mère de 86 ans est en meilleure forme que moi» -Michaël Flamand
Capitale du bonheur, Québec accueillera les qualifications de la Coupe Davis
Rattrapage
Des honneurs et des bonnes nouvelles
Capitale du bonheur, Québec accueillera les qualifications de la Coupe Davis