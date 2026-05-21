Objectif 125 candidats

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reçoivent Brigitte Legault, directrice générale de la CAQ, pour discuter d'une méthode de recrutement par courriel jugée inédite.

L'objectif est d'attirer de jeunes candidats en vue des prochaines élections, à la suite d'un engagement pris lors de la course à la chefferie auprès de l'aile jeunesse.

Devant le scepticisme de Luc Ferrandez sur l'accès direct des jeunes à un poste de député, Brigitte Legault rappelle que le parti a déjà fait élire plusieurs trentenaires et s'engage à bien encadrer les recrues.

Elle confirme également avoir déjà plus de 50 candidatures officielles.

Écoutez Brigitte Legault, directrice générale et organisatrice en chef de la CAQ, jeudi midi à La commission.