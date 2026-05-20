Le Service de sécurité incendie de Montréal s'inquiète d'une recrudescence marquée des vols de cuivre sur le territoire de la métropole.

Ce phénomène, loin d'être nouveau, touche désormais des structures critiques, comme les bornes de recharge et les lampadaires, mais ce sont les vols de fils de mise à la terre qui préoccupent le plus les autorités.

Un récent incendie survenu le 4 mai dernier dans un bâtiment d'un boulevard industriel à Montréal-Nord a permis de constater qu'un fil de mise à la terre avait été subtilisé.

Écoutez Guy Lapointe, chef des communications du Service de sécurité incendie de Montréal, aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

On invite les citoyens et les propriétaires de commerces à la plus grande vigilance, et à faire inspecter leurs installations par des experts en cas de doute.