La finale de l’Association de l'Est de la LNH s'amorce jeudi soir à Raleigh, alors que les Canadiens de Montréal affrontent les Hurricanes de la Caroline.

Ce duel revêt un cachet bien particulier pour Stéphane Deslauriers, dont le fils, Nicolas, s'aligne pour la Caroline après avoir porté les couleurs du Tricolore de 2017 à 2019.

Bien qu’il avoue une certaine fébrilité à l'aube de cette série qui s'annonce intense, le paternel ne cache pas ses couleurs bien longtemps et prédit sans hésiter une victoire des siens en sept rencontres.

Écoutez Stéphane Deslauriers aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Même si Nicolas Deslauriers n'a pas vu de temps de glace lors de la ronde précédente, son père assure qu'il demeure un coéquipier exemplaire dans le vestiaire, prêt à sauter dans la mêlée à tout moment.

À 35 ans, et après 13 saisons dans la Grande Ligue, l’attaquant québécois n’est plus qu’à quelques victoires d'un rêve ultime: voir son nom gravé sur la coupe Stanley.

C'est d'ailleurs depuis les Îles-de-la-Madeleine, où il commence ses vacances d'été, que Stéphane Deslauriers suivra attentivement les exploits de son fils, vêtu fièrement de son chandail des Hurricanes.