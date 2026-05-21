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Finale de l’Association de l'Est

Canadiens-Hurricanes: le cœur de Stéphane Deslauriers a changé de camp

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 mai 2026 07:43

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Canadiens-Hurricanes: le cœur de Stéphane Deslauriers a changé de camp
Nicolas Deslauriers (44) des Hurricanes de la Caroline échange des coups avec Mathieu Olivier (24) des Blue Jackets de Columbus, lors d'un match à Columbus, le mardi 17 mars 2026. / Sue Ogrocki / The Associated Press

La finale de l’Association de l'Est de la LNH s'amorce jeudi soir à Raleigh, alors que les Canadiens de Montréal affrontent les Hurricanes de la Caroline.

Ce duel revêt un cachet bien particulier pour Stéphane Deslauriers, dont le fils, Nicolas, s'aligne pour la Caroline après avoir porté les couleurs du Tricolore de 2017 à 2019.

Bien qu’il avoue une certaine fébrilité à l'aube de cette série qui s'annonce intense, le paternel ne cache pas ses couleurs bien longtemps et prédit sans hésiter une victoire des siens en sept rencontres.

Écoutez Stéphane Deslauriers aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Même si Nicolas Deslauriers n'a pas vu de temps de glace lors de la ronde précédente, son père assure qu'il demeure un coéquipier exemplaire dans le vestiaire, prêt à sauter dans la mêlée à tout moment.

À 35 ans, et après 13 saisons dans la Grande Ligue, l’attaquant québécois n’est plus qu’à quelques victoires d'un rêve ultime: voir son nom gravé sur la coupe Stanley.

C'est d'ailleurs depuis les Îles-de-la-Madeleine, où il commence ses vacances d'été, que Stéphane Deslauriers suivra attentivement les exploits de son fils, vêtu fièrement de son chandail des Hurricanes.

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