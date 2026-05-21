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Prolongement du métro de Montréal

Conserver le tunnelier «Lisette»: une idée audacieuse pour l'Est

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Entendu dans

La commission

le 21 mai 2026 12:26

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Conserver le tunnelier «Lisette»: une idée audacieuse pour l'Est
Conserver «Lisette» au Québec ou la renvoyer en Allemagne? / Any Guillemette / Cogeco Nouvelles

Les commissaires reçoivent Sylvain Ouellet, conseiller de la Ville de Montréal pour Projet Montréal.

Ce dernier propose d'utiliser le tunnelier actuel, baptisé Lisette, pour prolonger le métro au-delà de ce qui est prévu et créer une boucle reliant la ligne bleue à la ligne verte au niveau de la station Honoré-Beaugrand.

Alors que la STM prévoit de renvoyer la machine en Allemagne à la fin du chantier actuel, l'élu souligne qu'il s'agit d'une opportunité technique et financière unique, la machine étant déjà sur place et sous terre.

Il appelle les partis politiques à se positionner en vue des élections.

Écoutez Sylvain Ouellet, conseiller dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, en discuter au micro des commissaires jeudi. 

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