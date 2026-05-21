Prolongement du métro de Montréal

Les commissaires reçoivent Sylvain Ouellet, conseiller de la Ville de Montréal pour Projet Montréal.

Ce dernier propose d'utiliser le tunnelier actuel, baptisé Lisette, pour prolonger le métro au-delà de ce qui est prévu et créer une boucle reliant la ligne bleue à la ligne verte au niveau de la station Honoré-Beaugrand.

Alors que la STM prévoit de renvoyer la machine en Allemagne à la fin du chantier actuel, l'élu souligne qu'il s'agit d'une opportunité technique et financière unique, la machine étant déjà sur place et sous terre.

Il appelle les partis politiques à se positionner en vue des élections.

Écoutez Sylvain Ouellet, conseiller dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, en discuter au micro des commissaires jeudi.