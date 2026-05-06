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Spécial «pour maman» | L'énigme du mercredi 6 mai

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 6 mai 2026 06:43

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Spécial «pour maman» | L'énigme du mercredi 6 mai
L'énigme du jour / Cogeco Média

Écoutez l'énigme du mercredi 6 mai à l'émission de Patrick Lagacé.

Voici d'ailleurs la réponse à l’énigme de mardi: «La mère Michel».

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