Pour une bonne cause

Dans le cadre de sa chroniqueu réseaux sociaux, Frédéric Labelle souligne la tenue de la «Journée québécoise du steamé » ce 6 mai.

Initiée par l'humoriste Mathieu Dufour, cette journée prend cette année un virage communautaire au profit de Moisson Montréal.

L'événement a d'ailleurs reçu un appui de taille: la première ministre Christine Fréchette a participé à un échange FaceTime avec Mathieu Dufour pour saluer cette initiative qui rassemble les Québécois autour d'un classique de la culture populaire.