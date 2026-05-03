Le hockey des Canadiens

Grâce à une performance exceptionnelle de Jakub Dobes, les Canadiens ont remporté le septième match de la série face au Lightning de Tampa Bay, dimanche, et affronteront les Sabres de Buffalo lors du deuxième tour des séries éliminatoires.
À l'image du reste de la série, ce match décisif a été chaudement disputé et la défensive aura été à l'honneur.
Le capitaine Nick Suzuki a inscrit son premier but des séries en fin de première période en faisant dévier un tir de Kaiden Guhle. Les choses se sont toutefois gâtées pour le CH en deuxième période en n'obtenant aucun lancer au but.
Le Lightning, lui, en a en profité pour créer l'égalité grâce à Dominic James qui a redirigé un lancer frappé du Québécois Charles-Édouard D'Astous.
La tension était palpable en troisième période. Peu d’occasions de marquer ont été généré des deux côtés, les deux équipes refermant le jeu plus la période avancait. C'est finalement Alex Newhook qui a joué les héros avec 8 minutes à faire à la rencontre en frappant la rondelle au vol.
Jakub Dobes a été tout simplement sensationnelle devant son filet, bloquant 28 des 29 lancers dirigés vers lui. Le Tchèque est devenu le cinquième gardien recru dans l'histoire des Canadiens à remporter un match numéro sept, le premier depuis un certain...Carey Price.
Direction Buffalo pour les Canadiens dès mercredi pour le premier affrontement de la série de deuxième tour. Les Sabres ont terminé au sommet de la division atlantique avec une fiche de 50-23-9. La jeune formation de l'état de New York a disposé des Bruis de Boston en six matchs au premier tour.
Ne manquez pas le prochain match des Canadiens, mercredi à Buffalo contre les Sabres, dès 19h, sur les plateformes de Cogeco Média, avec Martin McGuire et Dany Dubé.
Déroulement de la rencontre
Première période
La rencontre débute avec beaucoup d'intensité: de solides mises en échec sont distribuées des deux côtés.
À 18:12, le Tricolore obtient un premier tir de qualité sur Andrei Vasilevskiy.
Noah Dobson fait son entrée dans la série alors qu'il effectue une première présence, à 17:19. Quelques instants plus tard, Jakub Dobes s'illustre alors qu'il sort la jambière gauche pour frustrer Brayden Point, laissé seul dans l'enclave.
À 10:55, Juraj Slafkovsky s’amène en zone offensive, décoche un tir précis… mais frappe le poteau.
Jakub Dobes est intraitable alors que le Lightning bombarde le gardien tchèque pendant plus d'une minute.
Le gardien du Tricolore se dresse encore une fois alors qu'Oliver Bjorkstrand et Gage Goncalves s'amenaient à deux contre un.
Alexandre Carrier obtient une chance en or, à 2:35, lorsqu'il reçoit la rondelle fin seul à la ligne bleu. Andre Vasilevskiy bloque le tir et le retour.
But! Les Canadiens frappent les premiers dans ce septième match et c'est le capitaine Nick Suzuki qui trouve le fond du filet en faisant dévier le tir de Kaiden Guhle, avec 1:21 à faire à la première période.
Après 20 minutes de jeu, les Canadiens ont les devants 1 à 0 face au Lightning. Le CH a obtenu 4 tirs durant cette période alors que l'équipe de la Floride a lancé à 9 reprises sur Jakub Dobes.
Deuxième période
Jakub Dobes poursuit là où il a laissé en première période et effectue deux arrêts importants dans les premiers instants du deuxième engagement.
À 16:46, Mike Matheson est chassé pour avoir fait trébucher Anthony Cirelli.
Le gardien du Tricolore est en train de laisser son empreinte sur ce match, lui qui frustre l'attaque massive du Lightning. Darren Raddysh et Brandon Hagel sont ses dernières victimes.
À 14:56, Alex Newhook y va d'une belle percée en désavantage numérique et force Brayden Point à faire la faute. Ce dernier est puni pour avoir retenu l'attaquant des Canadiens.
Kaiden Guhle retient Jake Guentzel et les arbitres sévissent, à 7:27.
Le Lightning ne perd pas de temps pour profiter de ce deuxième avantage numérique et Dominik James fait dévier le tir de Charles-Édouard D'Astous.
À 4:38, le Lightning est puni deux minutes pour avoir eu trop de joueurs sur la glace. Les Canadiens ne sont pas en mesure d'en profiter.
Après 40 minutes de jeu, c'est l'égalité 1 à 1 entre les deux équipes. Le Tricolore n'a obtenu aucun lancer au but durant cette période, alors que le Lightning a décoché 12 tirs sur Jakub Dobes.
Troisième période
Les deux équipes jouent très prudemment dans les premières minutes de cette troisième période. À 14:41, les Canadiens n'ont toujours pas obtenu de lancer sur d'Andrei Vasilevskiy.
À 14:24, Nick Suzuki obtient le premier tir au but de son équipe depuis la fin de la première période.
Le CH perd la rondelle dans la zone du Lightning et Kucherov en profite pour repérer Brandon Hagel en zone neutre. Ce dernier parvient à décocher un lancer, mais Jakub Dobes effectue facilement l'arrêt.
À la dixième minute, les Canadiens engouffre le Lightning dans sa zone et obtiennent plusieurs tirs de qualité.
But! Alex Newhook frappe la rondelle au vol et surprend Andre Vasilevskiy. Le Tricolore prend les devants avec 8:53 à faire au match.
À 2:12 à faire au match, Jon Cooper retire Andrei Vasilevskiy pour profiter d'un sixième attaquant.
Avec 5 secondes à faire au match, Mike Matheson envoie la rondelle chez les spectateurs et est puni. Martin St-Louis utilise son temps d'arrêt.