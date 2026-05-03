Le hockey des Canadiens

Grâce à une performance exceptionnelle de Jakub Dobes, les Canadiens ont remporté le septième match de la série face au Lightning de Tampa Bay, dimanche, et affronteront les Sabres de Buffalo lors du deuxième tour des séries éliminatoires.

À l'image du reste de la série, ce match décisif a été chaudement disputé et la défensive aura été à l'honneur.

Le capitaine Nick Suzuki a inscrit son premier but des séries en fin de première période en faisant dévier un tir de Kaiden Guhle. Les choses se sont toutefois gâtées pour le CH en deuxième période en n'obtenant aucun lancer au but.

Le Lightning, lui, en a en profité pour créer l'égalité grâce à Dominic James qui a redirigé un lancer frappé du Québécois Charles-Édouard D'Astous.

La tension était palpable en troisième période. Peu d’occasions de marquer ont été généré des deux côtés, les deux équipes refermant le jeu plus la période avancait. C'est finalement Alex Newhook qui a joué les héros avec 8 minutes à faire à la rencontre en frappant la rondelle au vol.

Jakub Dobes a été tout simplement sensationnelle devant son filet, bloquant 28 des 29 lancers dirigés vers lui. Le Tchèque est devenu le cinquième gardien recru dans l'histoire des Canadiens à remporter un match numéro sept, le premier depuis un certain...Carey Price.

Direction Buffalo pour les Canadiens dès mercredi pour le premier affrontement de la série de deuxième tour. Les Sabres ont terminé au sommet de la division atlantique avec une fiche de 50-23-9. La jeune formation de l'état de New York a disposé des Bruis de Boston en six matchs au premier tour.

Ne manquez pas le prochain match des Canadiens, mercredi à Buffalo contre les Sabres, dès 19h, sur les plateformes de Cogeco Média, avec Martin McGuire et Dany Dubé.