Une commande d'environ 14 milliards $ d'Airbus

Plusieurs médias annoncent qu'Airbus finalise l'une des plus importantes commandes de l'appareil A 220. C'est l'avionneur Air Asia qui passerait une commande très, très importante pour cet avion qui est fabriqué à Mirabel.

Une annonce est prévue mercredi en présence des premiers ministres Marc Carney et Christine Fréchette.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

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