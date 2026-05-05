Une commande d'environ 14 milliards $ d'Airbus

Plusieurs médias annoncent qu'Airbus finalise l'une des plus importantes commandes de l'appareil A 220. C'est l'avionneur Air Asia qui passerait une commande très, très importante pour cet avion qui est fabriqué à Mirabel.
Une annonce est prévue mercredi en présence des premiers ministres Marc Carney et Christine Fréchette.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- L'impact sur l’impact sur l’économie québécoise de cette nouvelle importante;
- L’évolution de la réglementation sur l’intelligence artificielle aux États-Unis sous Donald Trump, en comparaison avec l’Union européenne, le Royaume-Uni et le projet de loi C 27 au Canada;
- L’arrivée de Mythos, un outil extrêmement puissant, serait à l’origine de ce changement de cap, selon le Times, de Londres.