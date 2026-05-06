Les experts penchent vers la victoire du CH

À quelques heures du premier match de la deuxième ronde entre le Canadien et les Sabres de Buffalo, l’optimisme règne à Montréal.

Toutefois, l'analyste Martin Biron soulignait, en entrevue aux Amateurs de sports - que la profondeur de Buffalo, notamment avec le jeune Zach Benson, qu'il a comparé à Claude Lemieux pour son style «tannant» - pourrait poser problème au Tricolore.

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, mercredi à Lagacé le matin.

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