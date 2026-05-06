Voyage immersif

La célèbre franchise de jeux vidéo Assassin's Creed sera adaptée sur scène dès décembre prochain à la Place des Arts.

Créé en partie à Montréal par Ubisoft, cet univers historique et immersif délaissera les consoles pour le spectacle vivant produit par l'équipe des 7 doigts de la main, derrière le succès Pub Royal.

Fidèle à l'ADN du jeu, la mise en scène promet d'être spectaculaire avec des projections visuelles, 17 artistes sur scène, des acrobates et des combats chorégraphiés.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson en discuter avec Patrick Lagacé mercredi matin.