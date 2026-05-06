Le choix de Mark Carney

Dans son tour d'horizon de l'actualité, mercredi, Patrick Lagacé réagit au changement de garde qui aura lieu cet été à Rideau Hall.
En juin prochain, le Canada accueillera une nouvelle gouverneure générale, Louise Arbour, qui succédera à Mary Simon, dont le mandat a été marqué par des controverses liées à ses dépenses et à sa méconnaissance du français.
Mme Arbour, figure dominante du droit international, reprendra ce rôle symbolique.
Malgré les débats persistants sur l'utilité de cette fonction, le choix de Louise Arbour apporte une crédibilité indéniable à l'institution. Ancienne juge à la Cour suprême du Canada et ex-haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, elle a consacré sa carrière à la primauté du droit et à la traque des criminels de guerre.
«On peut penser ce qu'on veut du poste de gouverneur général. On peut se dire que c'est une relique, que c'est inutile, que c'est un symbole de notre lien colonial qu'on devrait casser avec la Couronne britannique. Tout ça a ses mérites, mais on ne peut pas dire que Louise Arbour est une plante verte, au contraire. C'est une pointure, comme on dit...»
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