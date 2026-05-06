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Le choix de Mark Carney

Louise Arbour nommée gouverneure générale: «C'est une pointure»

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Lagacé le matin

le 6 mai 2026 06:27

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Louise Arbour nommée gouverneure générale: «C'est une pointure»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Dans son tour d'horizon de l'actualité, mercredi, Patrick Lagacé réagit au changement de garde qui aura lieu cet été à Rideau Hall.

En juin prochain, le Canada accueillera une nouvelle gouverneure générale, Louise Arbour, qui succédera à Mary Simon, dont le mandat a été marqué par des controverses liées à ses dépenses et à sa méconnaissance du français.

Mme Arbour, figure dominante du droit international, reprendra ce rôle symbolique.

Malgré les débats persistants sur l'utilité de cette fonction, le choix de Louise Arbour apporte une crédibilité indéniable à l'institution. Ancienne juge à la Cour suprême du Canada et ex-haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, elle a consacré sa carrière à la primauté du droit et à la traque des criminels de guerre.

«On peut penser ce qu'on veut du poste de gouverneur général. On peut se dire que c'est une relique, que c'est inutile, que c'est un symbole de notre lien colonial qu'on devrait casser avec la Couronne britannique. Tout ça a ses mérites, mais on ne peut pas dire que Louise Arbour est une plante verte, au contraire. C'est une pointure, comme on dit...»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • Des craintes entourant le déploiement du Dossier santé numérique (DSN);
  • Rentrée parlementaire écourtée: la CAQ entame une session de cinq semaines;
  • Simon Jolin-Barrette maintient son intention de faire adopter une constitution québécoise;
  • Donald Trump suspend l'opération de sauvetage des navires dans le détroit d'Ormuz;
  • Accès à la propriété: le ministre Samuel Poulin propose la création de parcs de maisons mobiles modernes;
  • Décès de Claude Morin: le départ d'un pilier controversé du Parti québécois et de la Révolution tranquille.

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