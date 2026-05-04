Devant l'inflation alimentaire galopante au Québec, Luc Ferrandez suggère une solution radicale: la création d'épiceries d'État sans profit.

S'inspirant du pouvoir d'achat de la SAQ, il propose que le gouvernement assure la distribution de produits de base à prix coûtant pour soulager les familles.

Nathalie Normandeau se montre très critique, craignant une distorsion du marché et soulignant le manque d'expertise de l'État.

Elle privilégie plutôt l'encouragement de la concurrence et l'expansion des épiceries de liquidation alimentaire, tout en notant l'existence de «déserts alimentaires» dans plusieurs régions du Québec.

Écoutez la discussion des commissaires sur des solutions pour ralentir l'appauvrissement au Québec, lundi après-midi.