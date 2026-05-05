Les 2e et 3e troisièmes trios

Les Canadiens de Montréal vont affronter les Sabres, à Buffalo, dès mercredi, lors de leur série éliminatoire de deuxième tour.
Écoutez l'ex-gardien de but des Sabres de Buffdalo et analyste à leur réseau, Martin Biron, commenter la série à venir contre les Canadiens, avec Mario Langlois.
Les sujets discutés
- Buffalo c’est une grosse ville de hockey;
- Une génération de jeunes à Buffalo n’ont jamais connu les séries, «c’est beau à voir»;
- «Zach Benson, c’est un Claude Lemieux»;
- Martin Biron croit que les Sabres vont remporter la série (structure, plan de match);
- «Les deux lignes du milieu - 2e et 3e trios - vont être meilleures que celles du Canadien, c'est là que la série va se jouer»;
- «Je ne pensais pas que Dobes allait surclasser Vasilevskiy»;
- «Dobes a pris 10 pas de l’avant cette saison».