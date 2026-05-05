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Les 2e et 3e troisièmes trios

«Les deux lignes du milieu vont être meilleures que celles du Canadien» -Biron

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 5 mai 2026 20:21

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Les deux lignes du milieu vont être meilleures que celles du Canadien» -Biron
Les Canadiens seront à Buffalo mercredi soir. / AP/Jeffrey T. Barnes

Les Canadiens de Montréal vont affronter les Sabres, à Buffalo, dès mercredi, lors de leur série éliminatoire de deuxième tour.

Écoutez l'ex-gardien de but des Sabres de Buffdalo et analyste à leur réseau, Martin Biron, commenter la série à venir contre les Canadiens, avec Mario Langlois.

Les sujets discutés

  • Buffalo c’est une grosse ville de hockey;
  • Une génération de jeunes à Buffalo n’ont jamais connu les séries, «c’est beau à voir»;
  • «Zach Benson, c’est un Claude Lemieux»;
  • Martin Biron croit que les Sabres vont remporter la série (structure, plan de match);
  • «Les deux lignes du milieu - 2e et 3e trios - vont être meilleures que celles du Canadien, c'est là que la série va se jouer»;
  • «Je ne pensais pas que Dobes allait surclasser Vasilevskiy»;
  • «Dobes a pris 10 pas de l’avant cette saison».

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