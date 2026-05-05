Les 2e et 3e troisièmes trios

Les Canadiens de Montréal vont affronter les Sabres, à Buffalo, dès mercredi, lors de leur série éliminatoire de deuxième tour.

Écoutez l'ex-gardien de but des Sabres de Buffdalo et analyste à leur réseau, Martin Biron, commenter la série à venir contre les Canadiens, avec Mario Langlois.

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