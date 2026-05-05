Avant le match contre les Sabres de Buffalo

Les Canadiens de Montréal ont profité de leurs deux jours de repos afin d'être en forme, mercredi, lors du premier match de la deuxième ronde des séries contre les Sabres de Buffalo.
Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier aborder le sujet, mardi, au Québec maintenant.
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