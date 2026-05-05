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Avant le match contre les Sabres de Buffalo

Deux jours de repos pour le CH: «Il faut faire redescendre le presto»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 5 mai 2026 16:13

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Deux jours de repos pour le CH: «Il faut faire redescendre le presto»
Esprit sportif / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal ont profité de leurs deux jours de repos afin d'être en forme, mercredi, lors du premier match de la deuxième ronde des séries contre les Sabres de Buffalo.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier aborder le sujet, mardi, au Québec maintenant.

Autres sujets abordés

  • Victor Hedman n'a pas joué avec le Lighting dernièrement en raison de problèmes de santé mentale;
  • C'est la loterie pour le repêchage de la LNH mardi soir;
  • Renaud Lavoie a raté les deux derniers matchs des Canadiens: il a fait deux AVC;
  • La Victoire de Montréal joue son deuxième match des séries éliminatoires mardi soir.

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