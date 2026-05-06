Séries éliminatoires de la LNH

La série de deuxième tour entre les Canadiens de Montréal et les Sabres de Buffalo s'amorce, mercredi soir, dans l'État de New York.

Après une victoire émotive lors du septième match contre le Lightning, la formation montréalaise se transporte dans un environnement hostile à Buffalo, une véritable ville de hockey où l'enthousiasme des partisans est à son comble après 14 ans d'attente pour les séries éliminatoires.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque analyser les forces en présence, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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