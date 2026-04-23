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De sa petite-fille à sa vie personnelle

«Je suis dans le bonheur total» -Marthe Laverdière

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 23 avril 2026 12:07

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Je suis dans le bonheur total» -Marthe Laverdière
Marthe Laverdière et Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

Écriture de livre, série télé, capsules vidéos de jardinage, spectacles d'humour: ce ne sont pas les projets qui manquent pour la colorée Marthe Laverdière.

En longue entrevue, elle aborde notamment la série Marthe, ma vie normale, qui raconte sa vie de tous les jours de A à Z, en toute transparence et sans flagornerie.

Marthe Laverdière parle aussi de ses huit petits-enfants, dont sa petite-fille Jeanne, atteinte du syndrome de rett, une maladie neurologique s'apparentant à une «épilepsie incontrôlée».

Elle se désole du regard des autres sur sa petite-fille dans l'espace public et évoque la fondation qu'elle a ouverte pour Jeanne.

Écoutez la grande entrevue avec Marthe Laverdière, horticultrice et humoriste au micro de Marie-Eve Tremblay, jeudi midi.

«Il n'y a plus rien qui m'arrête. Il y en a qui me disent: “Marthe, voudrais-tu faire ce projet-là? Là ça va te faire peur”. Je leur réponds: “J'ai pas tué personne, je vais y aller moi. Peut-être que ça marchera pas. C'est pas grave, j'ai pas tué personne. Je vais l'avoir essayé”.

Marthe Laverdière

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