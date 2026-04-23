De sa petite-fille à sa vie personnelle

Écriture de livre, série télé, capsules vidéos de jardinage, spectacles d'humour: ce ne sont pas les projets qui manquent pour la colorée Marthe Laverdière.

En longue entrevue, elle aborde notamment la série Marthe, ma vie normale, qui raconte sa vie de tous les jours de A à Z, en toute transparence et sans flagornerie.

Marthe Laverdière parle aussi de ses huit petits-enfants, dont sa petite-fille Jeanne, atteinte du syndrome de rett, une maladie neurologique s'apparentant à une «épilepsie incontrôlée».

Elle se désole du regard des autres sur sa petite-fille dans l'espace public et évoque la fondation qu'elle a ouverte pour Jeanne.

Écoutez la grande entrevue avec Marthe Laverdière, horticultrice et humoriste au micro de Marie-Eve Tremblay, jeudi midi.