Féministe, les dangers du dating en ligne

Féministe, documentaire réalisé par Anne Lovely Etienne et disponible sur le site de l’ONF, explore les dangers du dating en ligne, notamment via des applications récentes.

Écoutez Anne Lovely Etienne discuter de son documentaire Féministe, en compagnie de Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.

Les sujets abordés

La réalisatrice explique comment une expérience personnelle sur le groupe Facebook Are we dating the same guy? a mené au documentaire;

Le groupe québécois Facebook de Are we dating the same guy? permet à 150 000 femmes au Québec de partager des informations sur des hommes rencontrés, créant une «sororité numérique»;