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Féministe, les dangers du dating en ligne

Est-ce que les femmes sont bien protégées?

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 juin 2026 16:44

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp

et autres

Est-ce que les femmes sont bien protégées?
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Féministe, documentaire réalisé par Anne Lovely Etienne et disponible sur le site de l’ONF, explore les dangers du dating en ligne, notamment via des applications récentes.

Écoutez Anne Lovely Etienne discuter de son documentaire Féministe, en compagnie de Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.

Les sujets abordés

La réalisatrice explique comment une expérience personnelle sur le groupe Facebook Are we dating the same guy? a mené au documentaire;

Le groupe québécois Facebook de Are we dating the same guy? permet à 150 000 femmes au Québec de partager des informations sur des hommes rencontrés, créant une «sororité numérique»;

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