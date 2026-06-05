Interdiction de la vente aux moins de 16 ans

Le débat fait rage autour du projet de loi visant à interdire la vente de boissons énergisantes aux mineurs de moins de 16 ans.

Alors que la députée conservatrice Maïté Blanchette Vézina remet en question la rapidité de la procédure, le Dr Gaétan Barrette, ex-ministre de la Santé et chroniqueur, appuie sans réserve cette initiative gouvernementale en invoquant des arguments majeurs en matière de Santé publique.

Écoutez le Dr Gaétan Barrette aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Selon lui, l'interdiction est une mesure de précaution simple et essentielle. Il rappelle que les effets nocifs et les risques de complications cardiaques sont décuplés chez les adolescents en raison de leur poids inférieur et de leur vulnérabilité face à ces stimulants.