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Énigme maritime

Le mystère du Mary Celeste: «De la bouillie pour les chats» -Christian Page

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 8 juin 2026 11:47

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Christian Page
Christian Page
Le mystère du Mary Celeste: «De la bouillie pour les chats» -Christian Page
L'actualité du paranormal avec Christian Page / Cogeco Média

Le célèbre mystère du Mary Celeste, ce navire retrouvé à la dérive en 1872 sans aucun membre d'équipage à son bord, refait surface à la suite d'un nouveau documentaire de la chaîne britannique Channel 5. Une théorie scientifique récente y suggère qu'une explosion invisible de gaz d'alcool aurait poussé les marins à fuir.

Christian Page rejette toutefois catégoriquement cette explication, qualifiant cette hypothèse de «bouillie pour les chats» et de «foutaise», puisque les rapports officiels de l'Amirauté ne mentionnent aucune trace d'incendie.

Écoutez le chroniqueur du paranormal faire le point, lundi, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Selon le spécialiste, l'explication est purement rationnelle...

Autre sujet abordé

  • La comète 3I/ATLAS.

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