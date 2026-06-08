Énigme maritime

Le célèbre mystère du Mary Celeste, ce navire retrouvé à la dérive en 1872 sans aucun membre d'équipage à son bord, refait surface à la suite d'un nouveau documentaire de la chaîne britannique Channel 5. Une théorie scientifique récente y suggère qu'une explosion invisible de gaz d'alcool aurait poussé les marins à fuir.

Christian Page rejette toutefois catégoriquement cette explication, qualifiant cette hypothèse de «bouillie pour les chats» et de «foutaise», puisque les rapports officiels de l'Amirauté ne mentionnent aucune trace d'incendie.

Écoutez le chroniqueur du paranormal faire le point, lundi, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Selon le spécialiste, l'explication est purement rationnelle...

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