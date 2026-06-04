Bientôt dans les épiceries

L'annonce de Loto-Québec de proposer des billets de loterie directement sur l'écran des caisses libre-service dans les épiceries suscite de vives inquiétudes chez les intervenants auprès des personnes dépendantes.

Pour Anne-Élizabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean Lapointe, cette stratégie marketing augmente l'accessibilité au jeu et cible indirectement des clientèles vulnérables, comme les mineurs et les personnes en situation de rechute.

Devant l'automatisation de l'offre, la vérification de l'âge et la protection du public demeurent de grandes zones d'ombre.

Écoutez Anne-Élizabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean Lapointe, faire le point, jeudi, au micro de Marie-Eve Tremblay.