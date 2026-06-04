 Aller au contenu
Bientôt dans les épiceries

Loto-Québec aux caisses libre-service: une banalisation du jeu qui inquiète

par 98.5

0:00
22:59

Entendu dans

Radio textos

le 4 juin 2026 10:45

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Loto-Québec aux caisses libre-service: une banalisation du jeu qui inquiète
Loto-Québec proposera bientôt des tickets de loterie directement aux caisses automatiques. / Pascal Huot / Adobe Stock

L'annonce de Loto-Québec de proposer des billets de loterie directement sur l'écran des caisses libre-service dans les épiceries suscite de vives inquiétudes chez les intervenants auprès des personnes dépendantes.

Pour Anne-Élizabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean Lapointe, cette stratégie marketing augmente l'accessibilité au jeu et cible indirectement des clientèles vulnérables, comme les mineurs et les personnes en situation de rechute.

Devant l'automatisation de l'offre, la vérification de l'âge et la protection du public demeurent de grandes zones d'ombre.

Écoutez Anne-Élizabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean Lapointe, faire le point, jeudi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

 «À chaque fois qu'on rend le jeu plus accessible, qu'on élargit l'offre, c'est sûr que nous, à la Maison Jean Lapointe, ça nous préoccupe toujours [...]. Ça envoie un message, encore une fois, de banalisation, et on augmente l'accessibilité de cette façon-là aussi.»

Marie-Eve Tremblay

Vous aimerez aussi

MusiquePlus revient sur TikTok pour le grand plaisir des nostalgiques
Lagacé le matin
MusiquePlus revient sur TikTok pour le grand plaisir des nostalgiques
0:00
3:39
«Ottawa veut soutenir le développement de l'IA, mais aussi bien l'encadrer»
Le Québec maintenant
«Ottawa veut soutenir le développement de l'IA, mais aussi bien l'encadrer»
0:00
11:03
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
«Le corps s'adapte... tu lui fais une demande, il va s'adapter» -Josée Lavigueur
Rattrapage
41 ans de passion
«Le corps s'adapte... tu lui fais une demande, il va s'adapter» -Josée Lavigueur
Hybride ou électrique: quelle voiture choisir selon vos besoins?
Rattrapage
Le match de l'autonomie
Hybride ou électrique: quelle voiture choisir selon vos besoins?
Quatre secrets de bouchère pour économiser sur le barbecue
Rattrapage
BBQ économique
Quatre secrets de bouchère pour économiser sur le barbecue
Patrick Bruel accusé: «Il faut avoir confiance en notre système de justice»
Rattrapage
Les spectacles du chateur annulés
Patrick Bruel accusé: «Il faut avoir confiance en notre système de justice»
Écouteurs au bureau: productivité accrue ou frein à la collaboration?
Rattrapage
Se couper des distractions extérieures
Écouteurs au bureau: productivité accrue ou frein à la collaboration?
Constitution québécoise adoptée à la hâte: quelle signification aura-t-elle?
Rattrapage
Projets de loi de la CAQ
Constitution québécoise adoptée à la hâte: quelle signification aura-t-elle?
Les abonnements «gratuits»: la facture monte vite en ligne
Rattrapage
Des essais qui coûtent cher
Les abonnements «gratuits»: la facture monte vite en ligne
Pourquoi les conducteurs ne respectent pas les corridors de sécurité?
Rattrapage
À l’approche d’un véhicule d’urgence immobilisé
Pourquoi les conducteurs ne respectent pas les corridors de sécurité?
Lors de travaux manuels: pourquoi retirer ses bagues est essentiel
Rattrapage
Éviter les blessures graves aux mains
Lors de travaux manuels: pourquoi retirer ses bagues est essentiel
Transport collectif: «Un gros show politique» -Jérôme Landry
Rattrapage
Plus de 24,5 milliards de dollars
Transport collectif: «Un gros show politique» -Jérôme Landry
Sur les traces du célèbre d'Artagnan: ses restes enfin retrouvés?
Rattrapage
Énigme historique
Sur les traces du célèbre d'Artagnan: ses restes enfin retrouvés?
A-t-on perdu la bataille contre le tabagisme?
Rattrapage
20 ans de bars et restos sans fumée
A-t-on perdu la bataille contre le tabagisme?
70 heures de livraison pour 700 $: le ras-le-bol d'un livreur
Rattrapage
L'envers du décor des apps
70 heures de livraison pour 700 $: le ras-le-bol d'un livreur
Difficile d'arrêter de fumer: «C'est un derby de démolition»
Rattrapage
20 ans sans fumée dans les restaurants et les bars
Difficile d'arrêter de fumer: «C'est un derby de démolition»