Les commissions fixes

Un vent de contestation souffle sur le courtage immobilier au Québec.

Alors que la valeur des propriétés a explosé, les commissions des courtiers, souvent fixées à 4%, demeurent inchangées pour un travail qui n'est pas plus complexe.

Les professionnels tentant de réduire leurs tarifs ou d'instaurer un libre marché font face à de l'intimidation et des boycotts de la part de leurs pairs.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, lundi à Lagacé le matin.

Devant les limites de l'autoréglementation de l'OACIQ et le manque de transparence des enchères, Patrick Lagacé et Marie-Eve Fournier soutiennent qu'il est temps pour l'État d'intervenir afin de protéger les consommateurs.