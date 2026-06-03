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Les spectacles du chateur annulés

Patrick Bruel accusé: «Il faut avoir confiance en notre système de justice»

par 98.5

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27:29

Entendu dans

Radio textos

le 3 juin 2026 11:45

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Nicolas Duvernois
Nicolas Duvernois
Patrick Bruel accusé: «Il faut avoir confiance en notre système de justice»
Nicolas Duvernois / Cogeco Média

À la suite de la multiplication des témoignages accusant le chanteur Patrick Bruel de multiples agressions sexuelles, sa tournée de spectacles a été annulée.

Déjà, plusieurs spectateurs songeaient à annuler leurs billets en raison de la controverse.

Même si les témoignages sont nombreux, aucun jugement mettant en cause Patrick Bruel n’a encore été rendu.

Dans des cas complexes comme celui-là, peut-on encore insister sur la présomption d’innocence?

Écoutez le chroniqueur Nicolas Duvernois, fondateur et président-directeur général de Duvernois Esprits créatifs, mercredi, à l’émission Radio Textos.

Autre sujet abordé

  • La querelle entre les villes de Mirabel et Plessisville, qui se proclament toutes les deux capitale internationale de l’érable.

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