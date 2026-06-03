Les spectacles du chateur annulés

À la suite de la multiplication des témoignages accusant le chanteur Patrick Bruel de multiples agressions sexuelles, sa tournée de spectacles a été annulée.

Déjà, plusieurs spectateurs songeaient à annuler leurs billets en raison de la controverse.

Même si les témoignages sont nombreux, aucun jugement mettant en cause Patrick Bruel n’a encore été rendu.

Dans des cas complexes comme celui-là, peut-on encore insister sur la présomption d’innocence?

Écoutez le chroniqueur Nicolas Duvernois, fondateur et président-directeur général de Duvernois Esprits créatifs, mercredi, à l’émission Radio Textos.

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