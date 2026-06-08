Vente et achat de maisons

Marie-Eve Tremblay et le chroniqueur Stéphane Gendron ouvrent un dossier chaud qui bouscule l'immobilier: les commissions des courtiers ont-elles encore du bon sens à l'ère technologique, alors que la facture a doublé depuis 2019?

On lève le voile sur l'intimidation que subissent ceux qui osent baisser les prix...

Avec la crise de l'eau potable qui frappe plusieurs municipalités québécoises, la pelouse verte est-elle devenue un luxe du passé?

Entre restrictions et solutions drastiques, Stéphane Gendron s'enflamme pour de vrais changements.

Écoutez son commentaire, lundi matin au micro de Marie-Eve Tremblay.

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