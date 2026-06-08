 Aller au contenu
Guerre des taux

4% de commission: la réalité cachée des courtiers immobiliers

par 98.5

0:00
26:57

Entendu dans

Radio textos

le 8 juin 2026 11:45

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Mélanie Bergeron
Mélanie Bergeron
4% de commission: la réalité cachée des courtiers immobiliers
Mélanie Bergeron / Cogeco Média

Marie-Eve Tremblay s'attaque au sujet très polarisant des commissions des courtiers immobiliers, qui ont bondi de 96 % depuis 2019.

Elle reçoit la courtière Mélanie Bergeron qui lève le voile sur le travail de l'ombre, la pression du métier disponible 7 jours sur 7 et la réalité financière des travailleurs autonomes. 

Écoutez Mélanie Bergeron, courtière en immobilier, lundi à Radio textos. 

«Ce qu'on dit pas, dans le fond, c'est tous les actes que les courtiers font dans l'ombre. [...] C'est du sept jours et on n'est pas payés sur le coup. Si c'est pas vendu, on n'est pas payés, et ça arrive.»

Mélanie Bergeron

Antoine Routhier, fondateur de la plateforme Ubee, dénonce pour sa part le manque de concurrence et la pression des pairs sur les courtiers offrant des taux inférieurs à la norme de 4 %, malgré la popularité de sa plateforme. 

«Si le client, pour lui, c'est la meilleure offre à 4,5 ou 5 %, puis qu'il veut travailler avec ce courtier-là qui a une valeur additionnelle, ben tant mieux, il est content.»

Antoine Routhier

Vous aimerez aussi

La France se cherche son Mark Carney
Le Québec maintenant
La France se cherche son Mark Carney
0:00
6:28
L'achat local: le choix stratégique de Vaillancourt Portes et Fenêtres
La commission
L'achat local: le choix stratégique de Vaillancourt Portes et Fenêtres
0:00
11:32
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Le mystère du Mary Celeste: «De la bouillie pour les chats» -Christian Page
Rattrapage
Énigme maritime
Le mystère du Mary Celeste: «De la bouillie pour les chats» -Christian Page
Horloge biologique et diagnostic choc: le parcours secret de la fertilité
Rattrapage
Documentaire «C’est pour quand, les enfants?»
Horloge biologique et diagnostic choc: le parcours secret de la fertilité
Commission des courtiers: «Moi, je pense que 4 %, c'est pas exagéré»
Rattrapage
Vente et achat de maisons
Commission des courtiers: «Moi, je pense que 4 %, c'est pas exagéré»
Surmenage et adrénaline: quand le corps tire la sonnette d’alarme
Rattrapage
Le Boys Club
Surmenage et adrénaline: quand le corps tire la sonnette d’alarme
Les deuils invisibles: ces pertes qui brisent le cœur en silence
Rattrapage
Des pertes douloureuses
Les deuils invisibles: ces pertes qui brisent le cœur en silence
Boissons énergisantes: un projet de loi nécessaire, selon Gaétan Barrette
Rattrapage
Interdiction de la vente aux moins de 16 ans
Boissons énergisantes: un projet de loi nécessaire, selon Gaétan Barrette
«Le corps s'adapte... tu lui fais une demande, il va s'adapter» -Josée Lavigueur
Rattrapage
41 ans de passion
«Le corps s'adapte... tu lui fais une demande, il va s'adapter» -Josée Lavigueur
Hybride ou électrique: quelle voiture choisir selon vos besoins?
Rattrapage
Le match de l'autonomie
Hybride ou électrique: quelle voiture choisir selon vos besoins?
Loto-Québec aux caisses libre-service: une banalisation du jeu qui inquiète
Rattrapage
Bientôt dans les épiceries
Loto-Québec aux caisses libre-service: une banalisation du jeu qui inquiète
Quatre secrets de bouchère pour économiser sur le barbecue
Rattrapage
BBQ économique
Quatre secrets de bouchère pour économiser sur le barbecue
Patrick Bruel accusé: «Il faut avoir confiance en notre système de justice»
Rattrapage
Les spectacles du chateur annulés
Patrick Bruel accusé: «Il faut avoir confiance en notre système de justice»
Écouteurs au bureau: productivité accrue ou frein à la collaboration?
Rattrapage
Se couper des distractions extérieures
Écouteurs au bureau: productivité accrue ou frein à la collaboration?
Constitution québécoise adoptée à la hâte: quelle signification aura-t-elle?
Rattrapage
Projets de loi de la CAQ
Constitution québécoise adoptée à la hâte: quelle signification aura-t-elle?
Les abonnements «gratuits»: la facture monte vite en ligne
Rattrapage
Des essais qui coûtent cher
Les abonnements «gratuits»: la facture monte vite en ligne