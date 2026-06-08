Guerre des taux

Marie-Eve Tremblay s'attaque au sujet très polarisant des commissions des courtiers immobiliers, qui ont bondi de 96 % depuis 2019.

Elle reçoit la courtière Mélanie Bergeron qui lève le voile sur le travail de l'ombre, la pression du métier disponible 7 jours sur 7 et la réalité financière des travailleurs autonomes.

Écoutez Mélanie Bergeron, courtière en immobilier, lundi à Radio textos.