Dans la saison 5 de «Plan B»

Habitué aux rôles comiques, le comédien Pierre-François Legendre s'illustre dans un registre dramatique d'une grande profondeur pour la cinquième et ultime saison de la série d’anthologie Plan B.

Il y incarne un homme à l’aube de la cinquantaine, père de deux enfants, qui a l’impression d’avoir raté sa vie et qui s’apprête à subir un anévrisme. Le comédien a décroché ce rôle de composition par voie d'audition, un processus qu'il a trouvé particulièrement valorisant.

Écoutez le comédien Pierre-François Legendre se confier sur son rôle dans la cinquième saison de Plan B, lundi, au Québec maintenant.