Se couper des distractions extérieures

Avez-vous vos écouteurs en ce moment?

Marie-Eve Tremblay ouvre la discussion sur cette tendance forte qui s'est installée dans nos bureaux depuis la pandémie.

Si plusieurs auditeurs avouent s'isoler pour retrouver leur concentration au milieu du bruit des espaces à aire ouverte, la psychologue organisationnelle Julie Carignan nous rappelle que cette habitude peut parfois créer des malentendus entre collègues.

Comment trouver le bon équilibre?

Écoutez Julie Carignan, psychologue organisationnelle, répondre à la question au micro de Marie-Eve Tremblay.