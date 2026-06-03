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BBQ économique

Quatre secrets de bouchère pour économiser sur le barbecue

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Entendu dans

Radio textos

le 3 juin 2026 12:03

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Quatre secrets de bouchère pour économiser sur le barbecue
Préparer soi-même ses brochettes et marinades: une excellente manière d'économiser en cette saison de barbecue. / exclusive-design/ Adobe Stock

Avec la hausse vertigineuse du prix de la viande, le steak est devenu un véritable produit de luxe.

Heureusement, Marie-Eve Tremblay reçoit la bouchère émérite Dominique Rioux pour nous aider à profiter de la saison du barbecue sans vider notre portefeuille! 

Elle partage quatre astuces incontournables: des planches conviviales à partager, la découverte de coupes méconnues et économiques, la préparation de brochettes maison, et les magasins secrets des écoles hôtelières...

Écoutez Dominique Rioux, bouchère émérite et autrice du livre de cuisine Carnivore, donner ses astuces contre l'inflation, mercredi à Radio textos

«Plus on achète la viande brute et qu'on fait l'extra à la maison, plus on va faire des super belles économies...»

Dominique Rioux

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