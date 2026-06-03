BBQ économique

Avec la hausse vertigineuse du prix de la viande, le steak est devenu un véritable produit de luxe.

Heureusement, Marie-Eve Tremblay reçoit la bouchère émérite Dominique Rioux pour nous aider à profiter de la saison du barbecue sans vider notre portefeuille!

Elle partage quatre astuces incontournables: des planches conviviales à partager, la découverte de coupes méconnues et économiques, la préparation de brochettes maison, et les magasins secrets des écoles hôtelières...

Écoutez Dominique Rioux, bouchère émérite et autrice du livre de cuisine Carnivore, donner ses astuces contre l'inflation, mercredi à Radio textos.