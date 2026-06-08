Marie-Eve Tremblay reçoit Marina Bastarache pour parler de sa touchante série documentaire «C'est pour quand les enfants?», disponible sur ICI Tou.tv.

À seulement 34 ans, la comédienne et entrepreneure a reçu un diagnostic bouleversant: l'insuffisance ovarienne précoce.

Face à cette horloge biologique qui s'accélère, elle a choisi de documenter son parcours intime de préservation de la fertilité, entre injections et montagnes russes émotives.

Écoutez Marina Bastarache comédienne et entrepreneure, parler de son vécu ainsi que de son documentaire, lundi au micro de Marie-Eve Fournier.