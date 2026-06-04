Le match de l'autonomie

Marie-Eve Tremblay et Benoit Charette lancent un débat très animé: vaut-il mieux choisir un véhicule hybride ou électrique?

Entre l'essai du nouveau RAV4 hybride rechargeable et les témoignages passionnés des auditeurs, la discussion bat son plein.

Benoit Charette décortique avec expertise les réalités de l'autonomie, la gestion des recharges rapides et les coûts d'entretien.

Écoutez le chroniqueur automobile Benoit Charette, rédacteur en chef de L'annuel de l'automobile, répondre à la question, jeudi au micro de Marie-Eve Tremblay.