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41 ans de passion

«Le corps s'adapte... tu lui fais une demande, il va s'adapter» -Josée Lavigueur

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 4 juin 2026 12:13

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Le corps s'adapte... tu lui fais une demande, il va s'adapter» -Josée Lavigueur
Marie-Eve Tremblay en grande entrevue avec Josée Lavigueur / Cogeco Média

Pour la Grande entrevue du jeudi, Marie-Eve Tremblay reçoit Josée Lavigueur, figure incontournable de l'activité physique au Québec.

Loin des clichés, Josée jette un regard lucide sur ses 41 ans de carrière et aborde avec franchise son propre passé marqué par l'anorexie.

Elle en profite pour déboulonner les mythes de la minceur en expliquant pourquoi la musculation doit désormais détrôner le cardio pour favoriser la longévité.

Un moment particulièrement touchant survient lorsque sa fille, Sarah, lui rend un vibrant hommage à distance... 

Écoutez Josée Lavigueur, éducatrice physique et conférencière, en grande entrevue du jeudi à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay. 

«Je n'ai pas de regrets, mais j'ai de l'expérience... Je me rends compte qu'à ce prix-là, j'en sais plus, tu sais, parce que je reste à jour.»

Josée Lavigueur

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