Des pertes douloureuses

Le deuil ne se limite pas au décès d'un être cher. La sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée met en lumière les «deuils invisibles» ou «deuils blancs», ces pertes douloureuses qui surviennent au sein du couple ou de la vie personnelle sans qu'on ose toujours en parler.

Qu'il s'agisse de l'infidélité, de l'infertilité, d'un diagnostic de maladie cognitive, comme l'Alzheimer, ou de la perte de capacités sexuelles à la suite d'un cancer, ces transitions forcent les partenaires à se réinventer.

Ces épreuves agissent comme un révélateur de la dynamique de couple, testant sa résilience et sa créativité face à l'adversité.

Écoutez Sylvie Lavallée aborder le tout, vendredi avant-midi, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

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