Des essais qui coûtent cher

La moitié des consommateurs paieraient pour des applications ou des abonnements numériques en ligne qu'ils n'utilisent pas.
À l'ère des offres d'essais gratuits qui se transforment automatiquement en abonnements payants, la facture annuelle moyenne des Canadiens atteignait déjà près de 2 500$ en 2021.
Écoutez le chroniqueur à la vie numérique, François Charron, expliquer le tout, mardi avant-midi à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay.
Pour contrer ce phénomène, il est fortement conseillé de réviser régulièrement ses relevés de carte de crédit pour repérer les petits montants récurrents.
Une astuce consiste également à désactiver l'option de renouvellement automatique immédiatement après s'être inscrit à un essai gratuit ou à utiliser des cartes de crédit prépayées.
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