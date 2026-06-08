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Un modèle d'affaires et de rémunération à revoir

Explosion de l'immobilier: le cartel des courtiers

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 juin 2026 06:31

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Explosion de l'immobilier: le cartel des courtiers
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, lundi matin, Patrick Lagacé se penche sur le dossier du courtage immobilier, qui fait la manchette à la suite d'un reportage d'Isabelle Dubé dans La Presse.

Il questionne vivement le modèle d'affaires actuel et le mode de rémunération des courtiers, souvent perçus comme un cartel, selon l'animateur.

Patrick Lagacé met en lumière le manque de transparence entourant les commissions, qui restent fixes à environ 4% malgré l'explosion des prix des propriétés depuis 15 ans et l'allègement des tâches grâce aux outils technologiques.

Il s'interroge aussi sur l'obligation pour le vendeur de payer le courtier de l'acheteur, une pratique qui va à l'encontre de ses propres intérêts. Il explique que l'ex-courtier Rémi Chapadeau, très actif sur les réseaux sociaux, dénonce d'ailleurs ces dérives au détriment des consommateurs.

Le dossier soulève également la question des enchères secrètes. Patrick Lagacé ne comprend pas comment cette mécanique, propice aux mensonges et aux surenchères artificielles, peut encore être légale et tolérée par le gouvernement et le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette.

Écoutez Patrick Lagacé aborder le dossier du courtage immobilier, lundi matin, à l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité.

«Une de mes déceptions, c'est qu'on n'ait pas fait le ménage dans le monde du courtage immobilier.»

Patrick Lagacé

Autres sujets traités:

  • Affaire Patrick Bruel: le chanteur est en garde à vue à Paris, visé par des accusations d'agressions sexuelles et d'inconduites;
  • Fraudes bancaires: Le Journal de Montréal révèle que les banques imposent de plus en plus des ententes de confidentialité;
  • Inquiétudes face au TGV d'Alto à Mirabel;
  • Des élus de la Montérégie tirent la sonnette d'alarme à propos de l'utilisation de l'eau potable;
  • Les «médecins imaginaires»: éditorial de Stéphanie Grammond, qui dénonce l'accès toujours aussi difficile aux professionnels de la santé;
  • Israël a été la cible d'une trentaine de missiles tirés depuis l'Iran et par les rebelles du Yémen, provoquant des ripostes militaires;
  • Ingérence politique: la main de Donald Trump sur les chaînes de télévision aux États-Unis;
  • Le fils de Joe Biden livre des confidences percutantes sur ses dépendances;
  • 79e édition des Tony Awards: Catherine Brisson présente les faits saillants de la cérémonie;
  • La Montréalaise Louise Arbour sera officiellement installée lundi à titre de nouvelle gouverneure générale du Canada.

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