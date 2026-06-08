Un modèle d'affaires et de rémunération à revoir

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, lundi matin, Patrick Lagacé se penche sur le dossier du courtage immobilier, qui fait la manchette à la suite d'un reportage d'Isabelle Dubé dans La Presse.
Il questionne vivement le modèle d'affaires actuel et le mode de rémunération des courtiers, souvent perçus comme un cartel, selon l'animateur.
Patrick Lagacé met en lumière le manque de transparence entourant les commissions, qui restent fixes à environ 4% malgré l'explosion des prix des propriétés depuis 15 ans et l'allègement des tâches grâce aux outils technologiques.
Il s'interroge aussi sur l'obligation pour le vendeur de payer le courtier de l'acheteur, une pratique qui va à l'encontre de ses propres intérêts. Il explique que l'ex-courtier Rémi Chapadeau, très actif sur les réseaux sociaux, dénonce d'ailleurs ces dérives au détriment des consommateurs.
Le dossier soulève également la question des enchères secrètes. Patrick Lagacé ne comprend pas comment cette mécanique, propice aux mensonges et aux surenchères artificielles, peut encore être légale et tolérée par le gouvernement et le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette.
Écoutez Patrick Lagacé aborder le dossier du courtage immobilier, lundi matin, à l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité.
«Une de mes déceptions, c'est qu'on n'ait pas fait le ménage dans le monde du courtage immobilier.»
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